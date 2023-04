Evacuati tutti i cittadini italiani: in serata il rientro a Roma. Erdogan "pronto a mediare"

L'Italia ha completato l'evacuazione di 105 connazionali intrappolati a Khartum, uno dei teatri più sanguinosi dello scontro che contrappone esercito a paramilitari del RSF (Rapid Support Forces) per il controllo del Sudan al prezzo di centinaia di morti e migliaia di feriti. Si è quindi conclusa la prima fase per il ritorno a casa degli italiani, grazie a un'operazione coordinata dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, con assetti della Difesa e il supporto dell'intelligence. Con il volo di un C130 dell'Aeronautica militare e un secondo volo di un AM400 spagnolo sono stati trasferiti a Gibuti 105 cittadini italiani e 31 stranieri, fra cui cittadini portoghesi, australiani, greci, britannici, svedesi. Sin dalle prime notizie degli scontri, il 15 aprile, la Farnesina aveva attivato uno stretto coordinamento con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa e le Agenzie di sicurezza per monitorare le situazione e valutare le opzioni a tutela dei cittadini italiani, che sono stati contattati individualmente dall'Unità di Crisi per verificare le loro condizioni. Alle prime ore di domenica 23 aprile, i connazionali sono stati fatti convergere presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia, Michele Tommasi. Questi ha coordinato l'organizzazione del convoglio che ha raggiunto l'aeroporto di Wadi Seyydna, situato a circa 30 km a Nord della capitale sudanese, unica via di uscita aerea essendo lo scalo internazionale di Khartoum inagibile perché danneggiato dai combattimenti. In raccordo con altri Paesi europei e alleati, un ponte aereo internazionale ha permesso di raggiungere la base militare di Gibuti. Il rimpatrio avrà luogo questo lunedì sera, 24 aprile, con volo dell'Aeronautica Militare. Il Ministro Tajani ha seguito direttamente la pianificazione e l'operazione di evacuazione in stretto contatto con il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa. Operazioni simili sono state condotte anche da altri Paesi che stanno mettendo in salvo i propri cittadini. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che anche le forze del Regno Unito hanno salvato i diplomatici e le loro famiglie, mentre il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che il suo Paese ha temporaneamente sospeso l'operazione di evacuazione. "I nostri diplomatici sono al sicuro - sono stati estratti e stanno lavorando dall'esterno del Paese", ha twittato Trudeau. Germania e Francia hanno dichiarato di aver iniziato l'evacuazione dei propri cittadini e di quelli provenienti da altri Paesi. Due aerei francesi con a bordo circa 200 persone di diverse nazionalità sono atterrati a Gibuti. L'esercito tedesco ha evacuato 101 persone con il primo dei tre aerei militari inviati in Sudan. Il primo Airbus A400M "e' atterrato in sicurezza in Giordania" intorno alla mezzanotte ora locale, ha dichiarato la Bundeswehr su Twitter. Un altro aereo con 113 persone era in viaggio verso la Giordania. L'Irlanda sta inviando una squadra di emergenza per assistere l'evacuazione dei suoi cittadini e delle persone a loro carico. L'Egitto, vicino del Sudan a nord, ha dichiarato di aver evacuato 436 cittadini via terra. Lunghi convogli di veicoli e autobus delle Nazioni Unite sono stati visti lasciare Khartum diretti a est verso Port Sudan sul Mar Rosso, a 850 chilometri di distanza, trasportando "cittadini da tutto il mondo", secondo una fonte della Sierra Leone. E mentre gli stranieri lasciano in massa il Paese, un funzionario diplomatico sudanese ha rivelato al Sudan Tribune che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe suggerito ai leader militari sudanesi di tenere negoziati in Turchia. Secondo la fonte, Erdogan, nelle telefonate degli ultimi due giorni, avrebbe parlato con Al-Burhan e Hemetti, manifestando il desiderio della Turchia di mediare la fine della guerra. Il leader turco si è offerto di ospitare negoziati diretti ad Ankara ma non c'è, al momento, ancora una chiara indicazione su quali saranno le posizioni dei due leader in merito alla proposta. La battaglia, intanto, infuria, mentre milioni di residenti spaventati si sono rintanati nelle loro case, molti a corto di acqua e cibo. Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 420 persone sono state uccise e migliaia ferite, tra i timori di un'agitazione più ampia e di un disastro umanitario in una delle nazioni più povere del mondo.

L'evacuazione degli italiani. Meloni: “L'Italia non lascia indietro nessuno” Nella serata di ieri, domenica 23 aprile, era già decollato alla volta di Gibuti il primo C-130 italiano con a bordo la gran parte dei connazionali che avevano chiesto di lasciare il Paese, mentre successivamente sono partiti verso la stessa Gibuti altri 40, grazie alla collaborazione con le forze armate spagnole. Poco dopo, avevano lasciato Khartoum anche l'ambasciatore Michele Tommasi con del personale militare. In tarda serata era arrivata la dichiarazione della premier Giorgia Meloni che ha commentato: “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L'Italia non lascia nessuno indietro”, poi i ringraziamenti, a tutti coloro che si sono adoperati per il successo della missione di evacuazione. La presidente del consiglio ha poi rinnovato il suo appello: "Per la fine della guerra, all'apertura di un negoziato che conduca a un governo a trazione civile, il Sudan ha bisogno di pace''.

"Stiamo evacuando tutti i cittadini italiani e questo grazie alla collaborazione tra il ministero degli Esteri, della Difesa e l'intelligence. Se le cose andranno per il verso giusto, contiamo di avere i nostri connazionali domani (oggi n.d.r.) in Italia", aveva fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che si tratta di 140 persone cui si aggiungono alcuni svizzeri, dei dipendenti della Nunziatura apostolica e una ventina di cittadini europei per un totale di circa 200 civili.