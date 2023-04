Sudan, ancora altissima tensione, l'esercito regolare ai diplomatici: "garantiamo evacuazione"

E' durata pochissimo la tregua di ieri sera in Sudan, dove di nuovo da stamane si odono colpi d'artiglieria e avvengono esplosioni continui a Khartoum: la capitale avvolta dal fumo nero degli scontri, è asserragliata da massicci combattimenti tra i due eserciti rivali, scontri che avvengono anche in altri centri del paese come il Darfur.

Manca oramai quasi tutto: cibo, acqua, medicinali per una popolazione di 5 milioni di abitanti solo a Khartoum costretti da oramai 7 giorni a non uscire di casa per non finire sotto i colpi incrociati tra le due milizie. L'Onu parla di oltre 600 vittime e di migliaia di feriti.

Gli ospedali, anche quelli gestiti dalle ong, sono allo stremo e in molti cercano di fuggire in cerca di zone meno toccate dal conflitto. Secondo l'Unhcr in circa 20.000 per lo più donne e bambini, hanno cercato rifugio nel vicino Ciad. Per assistere i civili, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha chiesto "un accesso umanitario immediato e senza ostacoli".

La fragile tregua di 3 giorni concordata ieri sera tra le forze armate è stata subito violata, a nulla è servito l'appello della comunità internazionale al cessate il fuoco anche in occasione della fine del Ramadan.

Il ministero della Sanità riferisce che sono oramai oltre 600 le vittime e 3.500 i feriti degli scontri cominciati lo scorso 15 aprile. Fra i morti ci sono 4 operatori umanitari Onu e un cittadino americano, secondo quanto riferiscono fonti Usa. Secondo l'Unicef, fra le vittime ci sono anche una decina di bambini.