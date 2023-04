Sudan: l'esercito ha accettato una tregua di 24 ore con le forze paramilitari dalle 18 locali

L'esercito sudanese ha accettato una tregua di 24 ore negli scontri in corso nel Paese con le forze paramilitari di supporto rapido. Lo ha detto all'emittente al Al Arabiya il generale Shams al-Din Kabbashi, membro della giunta militare al governo a Khartoum dal golpe del 2021.Il generale ha precisato che la tregua dovrebbe iniziare alle 18 locali. Il comandante delle Forze paramilitari di supporto rapido, il generale Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti si è detto pronto a un cessate il fuoco di 24 ore negli scontri in corso in Sudan, per "garantire il passaggio sicuro dei civili e l'evacuazione dei feriti". Ha scritto su Twitter: "Dopo il colloquio con il Segretario di Stato americano Antony Blinken e i contatti con altre nazioni amiche che chiedono allo stesso modo un cessate il fuoco temporaneo, le Forze di supporto rapido ribadiscono la loro approvazione per un armistizio di 24 ore per garantire il passaggio sicuro dei civili e l'evacuazione dei feriti".

Gli scontri in corso da sabato hanno causato finora almeno 185 morti e circa 1.800 feriti. Nei giorni scorsi l'Onu ha annunciato tregue umanitarie di tre ore, denunciandone poi il mancato rispetto da parte delle due parti. Il leader delle forze paramilitari ha accusato l'esercito di non aver rispettato il cessate il fuoco, "bombardando aree densamente popolate e mettendo in pericolo vite civili", quindi ha aggiunto: "Attendiamo nuove discussioni con il segretario di Stato americano su come rispondere a queste violazioni".

Paramilitari assaltano personale Onu e di altre Ong: uno stupro, aggressioni sessuali, rapimenti e saccheggi

Uomini armati, probabilmente paramilitari delle Rsf sudanesi, hanno fatto irruzione in abitazioni di dipendenti dell'Onu e altre organizzazioni internazionali non-governative nel centro di Khartoum: lo scrive il sito di Bloomberg sintetizzando un "documento interno" delle Nazioni unite e precisando che "personale armato ha aggredito sessualmente donne e rubato auto e altri beni". Inoltre "è stato riportato un episodio di stupro" e vi sono stati rapimenti. "A Khartoum personale armato in uniforme, secondo quanto riferito delle Rsf, sta entrando nelle residenze degli internazionali, separando uomini e donne e portandoli via", riferisce il documento. Due nigeriani che lavorano per un'organizzazione internazionale sono stati rapiti e un edificio che ospita l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite è stato preso di mira anche se non sono stati riportati feriti, riferisce sempre il sito di Bloomberg. Una granata sparata da un lanciarazzi ha colpito la residenza di un dipendente locale delle Nazioni Unite a Burri, un quartiere di Khartoum, viene aggiunto.

Blinken: “Attacco a un convoglio diplomatico statunitense”. Non ci sono vittime

Un convoglio diplomatico statunitense è finito sotto attacco in Sudan, ma non si registrano vittime. Lo ha reso noto il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando con i giornalisti a margine del G7 dei ministri degli Esteri del G7: "Questa azione è stata irresponsabile e sconsiderata. Tutti gli occupanti sono salvi". L'attacco, avvenuto ieri, secondo le prime notizie sarebbe da attribuirsi alle Forze di sostegno rapido che combattono da sabato contro l'esercito regolare. I combattimenti sono scoppiati dopo settimane di lotte di potere tra i due generali che hanno preso il potere con un colpo di Stato del 2021: il capo dell'esercito sudanese, Abdel Fattah al-Burhan, e il suo vice, Mohamed Hamdan Daglo, che comanda le potenti forze paramilitari di supporto rapido (RSF).

"Sono in costante contatto con i leader di entrambe le parti", ha dichiarato Volker Perthes, inviato speciale dell'Onu per il Sudan, ai giornalisti presso la sede delle Nazioni Unite a New York, in collegamento video dalla capitale sudanese. L'ONU ha sospeso gran parte delle sue operazioni nel Paese, ha dichiarato il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric, che ha sottolineato che l'ONU "non ha intenzione di chiedere al personale di andare a lavorare quando chiaramente la loro sicurezza non è garantita".

I ministri degli Esteri del G7 chiedono lo stop immediato alle ostilità

I ministri degli Esteri del G7 riuniti in Giappone hanno esortato le parti in lotta in Sudan a cessare immediatamente le ostilità e ad avviare un dialogo. Nella nota diffusa al termine della riunione a Karuizawa, i capi delle diplomazie dei sette grandi "fanno appello alle parti perché fermino immediatamente le ostilità, senza precondizioni: invitiamo tutti gli attori a rinunciare alla violenza, a tornare ai negoziati e a prendere provvedimenti attivi per ridurre le pensioni e garantire la sicurezza di tutti i civili, compreso il personale diplomatico e umanitario". I ministri sottolineano che gli scontri in corso da sabato tra l'esercito regolare e le Forze paramilitari di supporto rapido "minacciano la sicurezza dei civili sudanesi e minano gli sforzi per la transizione democratica del Sudan".

L'appello di Save The Children: rubate forniture mediche per bambini

Mentre siamo al terzo giorno di intensi scontri a Khartoum, la capitale sudanese ormai paralizzata a causa delle violenze, i saccheggiatori hanno rubato forniture mediche per bambini, oltre a un frigorifero, dei computer portatili e automobili in un raid contro gli uffici di Save the Children in Darfur. Lo rende noto la Ong che ha dichiarato di avere particolari difficoltà a fornire i propri servizi medici nelle strutture sanitarie del Darfur settentrionale a causa dei problemi di accesso e di saccheggio, ma sta facendo ogni sforzo laddove le condizioni di sicurezza lo consentono. I combattimenti in tutto il Sudan avrebbero ucciso quasi 100 civili negli ultimi tre giorni, con altre centinaia di feriti. Non è ancora noto se tra le vittime ci siano anche bambini. I bambini e le comunità, per ripararsi dalle violenze, sono rimasti per tre giorni senza cibo né acqua potabile e il furto degli aiuti medici li priverà ulteriormente di beni vitali. La sospensione della consegna degli aiuti sta mettendo a rischio la vita dei bambini in un Paese dove circa 12 milioni di persone, un quarto della popolazione, vivono già in condizioni di fame acuta, ha dichiarato Save the Children.