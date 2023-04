Sudan: dichiarata tregua di 72 ore, ma gli scontri continuano

Doveva essere una tregua di 72 ore coincidente con la festa musulmana di Eid al-Fitr, la giornata “benedetta” che segna la fine del mese sacro islamico del Ramadan.

Ma, nonostante la dichiarazione da parte delle RSF, le forze paramilitari di supporto rapido, di un cessate il fuoco in vigore dalle sei di questa mattina, nessuno stop alle violenze è stato, ancora una volta, rispettato.

"La tregua coincide con il benedetto Eid Al-Fitr per aprire corridoi umanitari per evacuare i cittadini e dare loro l'opportunità di salutare le loro famiglie", aveva scritto l'RSF in un comunicato a cui non sono, però, seguiti commenti immediati da parte dell'esercito sudanese.

All'alba di oggi, 21 aprile, in un tweet la denuncia da parte del RSF del mancato rispetto della breve tregua.