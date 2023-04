Sudan, l'esercito respinge la proposta di tregua, scontri continuano a Khartoum

Il nuovo "cessate il fuoco proposto dai paramilitari a partire dalle sei" di stamattina ora locale e italiana è stato "respinto da militari" che hanno "colonne" di loro uomini "in movimento in varie parti della capitale per sloggiare paramilitari": lo riferisce una fonte qualificata al corrente sull'andamento del conflitto delle Rsf con l'esercito in Sudan.

Ma, nonostante la dichiarazione da parte delle forze paramilitari di supporto rapido (RSF), di un cessate il fuoco in vigore dalle sei di questa mattina, nessuno stop alle violenze è stato, ancora una volta, rispettato. Nessun commento è seguito da parte dell'esercito regolare sudanese (SAF) che pure si era detto aperto a un accordo. All'alba di oggi, 21 aprile, in un tweet la denuncia da parte del RSF del mancato rispetto della breve tregua.

Doveva essere una tregua di 72 ore coincidente con la fine del digiuno per il Ramadam (Eid al-Fitr), la giornata che segna la fine del mese sacro per l'Islam che si solito è una festa.

L'esercito sudanese ha escluso ufficialmente negoziati, affermando che per porre fine alla crisi è pronto unicamente a discutere i termini di una loro resa. "Non ci saranno forze armate al di fuori del sistema militare", ha ammonito in una nota.

Il capo dell'esercito del Sudan, generale Abdel Fattah Burhan si è detto impegnato nella transizione verso un governo civile: "Siamo fiduciosi che supereremo questa prova con il nostro addestramento, saggezza e forza, preservando la sicurezza e l'unità dello Stato, permettendoci di affidare la transizione sicura al governo civile", ha detto in un video postato oggi in occasione della festa musulmana.

Cresce l'allarme anche per il sistema sanitario oramai allo stremo, molti ospedali non hanno risorse mediche e di personale a causa di mancanza di rifornimenti, ha denunciato l'Oms. Molti residenti nelle ultime ore hanno provato ad approfittare dell'incertezza della tregua per fuggire dalle abitazioni dove sono rimasti intrappolati per giorni. Il sindacato dei medici ha denunciato il mancato rispetto della tregua: "Nella notte diversi quartieri di Khartoum sono stati bombardati e sono tuttora oggetto di bombardamenti e scontri tra l'esercito e (i paramilitari) delle Forze di supporto rapido(Rsf)". "Numeri enormi" di persone, per lo più donne e bambini, stanno partendo in cerca di aree più sicure, ha detto Atiya Abdulla Atiya, segretario del sindacato.