Sudan, subito violato il cessate il fuoco. Spari vicino a Khartoum

Colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti alla periferia della capitale sudanese Khartoum malgrado l'annuncio di un cessate il fuoco di 24 ore. Lo hanno riferito fonti giornalistiche. Il cessate-il-fuoco tra le forze armate sudanesi (Saf) e le forze di supporto rapido (Rsf) doveva entrare in vigore alle 18, dopo giorni di pesanti combattimenti. Martedì scorso una fonte militare sudanese ha dichiarato che la tregua è stata concordata per alleviare il peggioramento della situazione umanitaria nella nazione dell'Africa nord-orientale. Il Sudan, dilaniato dal conflitto, doveva passare al governo civile dopo la destituzione del suo leader di lunga data Omar Bashir nel 2019, ma quel processo è stato ripetutamente deragliato da lotte intestine all'interno dell'esercito.

L'esercito regolare accusa le Rsf di aver attaccato per prime, mentre le Rsf affermano che i militari hanno preso d'assalto la loro base a Khartoum. Le Nazioni Unite stimano che almeno 185 persone siano state uccise nei quattro giorni di scontri e altre 1.800 siano rimaste ferite. Hanno denunciato che gli ospedali di Khartoum stanno finendo le scorte mediche e che almeno un ufficio delle Nazioni Unite, nel Sud Darfur, è stato saccheggiato.

"Un alto funzionario dell'Unione Europea in servizio come capo degli aiuti umanitari" dell'Ue in Sudan, il belga Wim Fransen, è stato ferito "a colpi di arma da fuoco nella capitale Khartoum", e sta "ricevendo cure mediche". Lo scrive il sito del New York Times citando quattro fonti a conoscenza dell'episodio. Le sue ferite sono "gravi" ma non è in pericolo di vita. Il funzionario era sparito domenica, ed è stato ritrovato oggi.