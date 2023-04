Sudan, iniziata nella notte la tregua di 72 ore: "Facilitare i corridoi umanitari"

Secondo quanto riferito dal corrispondente locale dell'emittente Al Jazeera, prevale una "cauta calma" a Khartum, la capitale del Sudan, dove le forze armate sudanesi (SAF) e le forze di supporto rapido (RSF) hanno concordato la tregua di 72 ore "a seguito di intensi negoziati", come affermato dal segretario di Stato Antony Blinken.

Un nuovo cessate il fuoco, rispettato, per ora, da entrambe le parti.

La pausa dalle ostilità mira anche a rendere possibili i corridoi umanitari e a permettere a cittadini e residenti di accedere a risorse essenziali, assistenza sanitaria e zone sicure. Oltre che, come sottolineano i paramilitari in un tweet, “a evacuare anche le missioni diplomatiche".

La tregua è entrata in vigore dalla mezzanotte di oggi e i tre giorni arrivano per la popolazione sudanese dopo dieci di combattimenti senza sosta.

In Italia è atterrato nella serata del 24 il gruppo dei connazionali messo in salvo dal Paese dilaniato dalla guerra civile.

E mentre gli Stati Uniti e le nazioni europee, mediorientali, africane e asiatiche lanciano missioni di emergenza per evacuare il personale delle loro ambasciate, milioni di sudanesi stanno cercando di sopravvivere alla grave carenza di acqua, cibo, medicine e carburante, oltre che ai blackout elettrici e di Internet.

Le agenzie delle Nazioni Unite hanno riferito che alcuni civili sudanesi sono riusciti a fuggire "in Ciad, Egitto e Sud Sudan". "Dobbiamo tutti fare tutto ciò che è in nostro potere per tirare indietro il Sudan dall'orlo dell'abisso", ha detto il generale delle Nazioni Unite.

Antonio Guterres aveva anche avvertito nei giorni scorsi che l’essere così drammaticamente vicino all’orlo dell’abisso fa del Sudan una bomba a orologeria pronta a “travolgere l’intera regione e oltre”.