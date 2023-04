Sudan, nel Darfur uccisi tre operatori umanitari dell'Onu, Wfp sospende attività

Tre dipendenti delle Nazioni Unite sono stati uccisi in Sudan nella tribolata regione del Darfur. Lo ha reso noto il rappresentante speciale delle Nazioni Unite Volker Perthes: i tre, che erano dipendenti del World Food Programme, il Programma alimentare mondiale, sono rimasti uccisi negli scontri tra l'esercito e le forze paramilitari "scoppiati a Kabkabiya, nel Darfur settentrionale", si legge nella nota.

Le vittime dei violenti scontri in atto nel Paese africano sono complessivamente un'ottantina. Le milizie opposte vogliono il controllo del territorio ancora in mano ai militari dopo il golpe del 2021 seguito alla destituzione di Omar al-Bashir del 2019, presidente che per trent'anni a guidato il Paese al centro del Corno d'Africa.

A seguito della tragedia il World Food Programme (Wfp) ha deciso di sospendere temporaneamente le sue operazioni in Sudan. Lo ha reso noto Cindy McCain, direttore esecutivo dell'organismo."In un momento in cui esaminiamo l'evoluzione della situazione della sicurezza, siamo costretti a sospendere temporaneamente tutte le operazioni in Sudan", ha fatto sapere in un comunicato. McCain ha aggiunto che anche due altri dipendenti del WFP sono rimasti feriti nello stesso incidente.