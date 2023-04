Sudan, Onu: migliaia di persone fuggite in Ciad da scontri in Darfur

Gli scontri degli ultimi giorni nella regione sudanese del Darfur, nell'ovest del Sudan, hanno portato tra le 10.000 e le 20.000 persone a cercare rifugio nel vicino Ciad. Lo hanno riferito squadre dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) presenti al confine.

"La maggior parte di quelli che arrivano sono donne e bambini, attualmente al riparo all'aperto", si precisa in una nota in cui l'Unhcr ricorda che "il Ciad ospita già più di 400.000 rifugiati dal Sudan e i nuovi arrivi stanno mettendo a dura prova i servizi e le risorse del paese, già in difficoltà".

“Tragicamente, abbiamo già ricevuto segnalazioni di rifugiati coinvolti nei combattimenti in corso in Sudan”, ha dichiarato Raouf Mazou, vice-alto commissario dell’UNHCR per le operazioni.

“È urgente fermare il conflitto per evitare la perdita di altre vite - prosegue - Ribadiamo il nostro appello affinché tutte le parti proteggano i civili, compresi i rifugiati e gli sfollati, e rispettino la sicurezza del personale umanitario, in modo da poter consegnare gli aiuti essenziali”.