Sudan, già un'ottantina le vittime civili. Intesa con i paramilitari per corridoi umanitari

Sempre a Khartoum almeno una ventina di ragazzini, di scuola elementare e media, della Comboni Boys School, la scuola maschile comboniana nella capitale sudanese, sono rimasti intrappolati nell'edificio, bloccati dagli scontri scoppiati da sabato tra l'esercito e le milizie paramilitari. "Abbiamo parlato con i genitori per far loro sapere che i bambini stanno bene", ha raccontato il preside "Ma i genitori non sono riusciti a raggiungere la capitale per recuperare i ragazzini perché vivono fuori della città e i ponti di collegamento sono chiusi". Il preside ha aggiunto che è stato allertato l'Unicef e che, insieme ai ragazzini, ci sono almeno 17 dipendenti intrappolati anche loro da due giorni.

I combattimenti si stanno allargando anche fuori Khartoum, nella sua città gemella di Omdurman e anche nelle città di Kassala e Gedaref , sul confine con l'Eritrea, e a Porto Sudan, nel nord est. Si combatte anche nel sud del Paese, nella città di Damazin. In tutto il Paese poi si registrano interruzioni del servizio di Internet. Uno dei principali operatori, Mtn, ha annunciato oggi la sospensione del servizio per ordine dell'Autorità di Telecomunicazione, secondo un comunicato rilanciato dal canale. E da ieri Arabia Saudita ed Egitto hanno annunciato la sospensione dei voli in Sudan a causa della violenza dei combattimenti.

Le forze paramilitari hanno smentito, via Twitter, l'annuncio con cui l'esercito sudanese affermava di aver conquistato le basi paramilitari in sette località del Paese e di aver ucciso comandanti della Rsf. "Questi confermano di essere in perfetta salute e pronti ad onorare il loro ruolo in battaglia", hanno scritto i paramilitari il cui tenente generale Muhammad Hamdan Dagalo ha annunciato a Sky News arabia che "le sue forze controllano il 90% delle aree militari in Sudan", e aggiungendo che il rivale generale Abdel-Fattah al-Burhan, comandante delle forze armate sudanesi "si nasconde sotto terra e spinge i figli dei sudanesi a combattere", e ancora che "un certo numero di ufficiali si sono uniti alle forze di supporto rapido". E' dal golpe del 2021 che il Paese al centro del Corno d'Africa non riesce a intraprendere il cammino verso un governo civile.

Media come Al Arabya e Al Hadath riferiscono che, secondo fonti dell'esercito, saranno necessari "giorni per concludere" i combattimenti che mostrano tutti i segni di un altro golpe per ora mancato.