Sudan, violata ancora la tregua annunciata ieri: forti esplosioni e morti in centro a Khartoum

Un italiano a Khartoum, che preferisce rimanere anonimo vista la delicatezza dell'informazione, ha indicato che i paramilitari delle Rsf, i quali operano in nuclei dotati di forte autonomia e spesso al di fuori delle rispettive catene di comando, si abbandonano "a continui saccheggi". La fonte, in contatto con altri connazionali, ha espresso "forte apprezzamento" per il lavoro svolto "dall'ambasciata che si sforza, in condizioni di estrema difficoltà, di fornire la massima assistenza possibile alla comunità italiana" residente a Khartoum e in altre zone del Paese.

Tuttavia c'è una nuova tregua "concordata" di 24 ore che entrerà in vigore oggi alle 18 in tutto il Paese. Lo hanno annunciato su Twitter i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) guidate dal generale Mohammed Hamdan Dagalo. "Affermiamo il nostro pieno impegno per un completo cessate il fuoco e speriamo che l'altra parte si attenga alla tregua nei tempi stabiliti", si legge in una nota.

Nel centro di Khartoum c'è un numero crescente di persone che stanno abbandonando le abitazioni, mentre per tutta la mattinata, a partire dall'alba, si sono udite detonazioni riconducibili ad artiglieria pesante. Lo si è appreso dalla capitale sudanese dove da giorni viene violata la tregua umanitaria annunciata ieri da esercito e paramilitari che si scontrano da sabato scorso per il controllo del Sudan. L'esercito regolare accusa le Rsf di aver attaccato per prime, mentre le Rsf affermano che i militari hanno preso d'assalto la loro base nella capitale.

La Farnesina, attraverso il ministro degli esteri Tajani, ha consigliato ai nostri connazionali nel Paese di restare al sicuro nelle proprie abitazioni. L'Unione europea ha deciso di non evacuare lo staff della sua missione diplomatica in Sudan al momento, nonostante proseguano gli scontri tra le forze armate sudanesi e le forze paramilitari di Supporto rapido (RSF), ma continua a valutare attentamente la situazione della sicurezza nel Paese, ha detto la portavoce dell'Ue Nabila Massrali. Lunedì, l'ambasciatore dell'Ue in Sudan Aidan ÒHara è stato aggredito nella sua residenza durante le violenze scoppiate nella capitale sudanese, Khartoum, ma "non ha riportato ferite gravi e ha proseguito il lavoro". "La sicurezza del personale, come sapete, è la nostra priorità. La delegazione Ue finora non è stata evacuata. Le misure di sicurezza sono in fase di valutazione", ha detto Massrali in conferenza stampa.

Il Kenya, invece, si prepara ad evacuare oltre 3.000 keniani che si trovano nel mezzo del conflitto in Sudan. La cifra è stata confermata dal ministro degli affari esteri keniano, Alfred Mutua. L'evacuazione, tuttavia, potrebbe non essere affrontabile da subito, poiché diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli da e per l'aeroporto internazionale di Khartoum. Mutua ha detto che il governo è in contatto con la compagnia di bandiera, la Kenya airways, e l'ambasciata del Kenya in Sudan per cercare di evacuarli "non appena le acque si saranno calmate", riportano media keniani.

Il presidente Keniano William Ruto è tra i promotori delle richieste e degli impegni per mediare e riportare la pace nel Paese ma ha dovuto rinviare la partenza per Khartoum insieme agli omologhi di Sudan del sud e Gibuti.