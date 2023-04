Taiwan, Xi: "Addestrarsi a combattimenti veri". Il ministro degli Esteri di Taipei: "Prepariamoci"

Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto appello alle forze armate della Cina perché “rafforzino l'addestramento in direzione di combattimenti veri”. Citato dall'emittente nazionale Cctv, il presidente ha parlato in occasione di un'ispezione navale, dopo i tre giorni di esercitazioni aero-navali attorno all'isola di Taiwan.

Del resto, solo poco prima, in un'esclusiva alla Cnn, il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, aveva dichiarato che la Cina “sembra star provando a essere pronta a scatenare la guerra contro Taiwan”. Secondo Wu, inoltre, l'isola “deve prepararsi”. Le manovre militari intorno all'isola, con simulazione di attacchi di precisione, hanno destato molta preoccupazione nel governo di Taipei e il ministro ha voluto esprimere la sua ferma condanna per quanto messo in atto da Pechino.

L'intelligence Usa ritiene che Xi Jinping abbia ordinato ai militari di essere pronti all'invasione per il 2027. Wu risponde: “I leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan” ma l’isola “deve essere semplicemente preparata”.

Parole sempre più minacciose, insomma, quelle pronunciate dal leader di Pechino, quasi a voler far crescere di proposito la tensione geopolitica intorno allo status di Taipei. La colpa maggiore, agli occhi della Repubblica popolare cinese, è il “ribellismo” della presidente taiwanese Tsai Ing-wen e la sua special relationship con gli Stati Uniti. Peraltro, il sogno di Xi, di aver completamente riassorbito Taiwan entro il 2049 (quando saranno passati 100 anni dalla Rivoluzione di Mao), non è mai stato un mistero.