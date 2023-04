Il ministro Tajani: "L'ambientalismo non sia una nuova religione"

"Siamo tutti impegnati contro il cambiamento climatico, è sacrosanto difendere l'ambiente, ma l'ambientalismo non può diventare la nostra nuova religione, che ci venga a dire che sopra a tutto c'è l'ambiente e magari ci si dimentica dell'uomo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno "Vino e Salute" organizzato da Coldiretti e FilieraItalia al salone Vinitaly.

"Quando gli obiettivi della politica ambientale non sono raggiungibili si fa il danno dell' agricoltura e dell'industria. E noi siamo un Paese a economia reale", ha aggiunto.

Parlando di cucina italiana, Tajani ha affermato che "ci sono altri interessi dietro gli attacchi contro il nostro modo di mangiare e di bere. Noi continueremo a batterci, il Governo italiano difenderà in ogni settore il nostro modello culturale". Per il ministro degli Esteri "semmai siamo noi che dobbiamo portare più cose in Europa e non soltanto importarle. Se i ristoranti italiani sono così presenti in gran numero in tutta Europa vuol dire che questa dieta piace - ha sottolineato -. Magari non piace a qualcuno in qualche ufficio a Bruxelles che non è mai stato in campagna e in fabbrica. Magari per parlare di industria bisogna essersi sporcati le mani".

Poi un suo tweet: "l'Italia è il primo produttore di vino al mondo e il Governo continuerà a difendere le aziende, anche contro le etichette che limitano il libero commercio. Grazie a Vinitaly per valorizzare il vino italiano nel mondo".