Arrivati italiani evacuati da Sudan, Tajani: "operazione non semplice che ha avuto ottimi risultati"

È atterrato all'aeroporto di Ciampino il Boeing 767 proveniente da Gibuti con a bordo parte dei 96 evacuati (83 italiani e 13 stranieri) evacuati dal Sudan, dove la guerra tra esercito e paramilitari infuria da oltre una settimana.dal Sudan. Ad attendere sulla pista il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Oggi sbarcheranno 83 italiani e 13 stranieri, evacuati dal Sudan. Operazione non semplice, che però ha avuto ottimi risultati", ha detto il ministro degli Esteri, poco prima dell'arrivo dell'aereo dell'Aeronautica Militare.

“Borrell ha ringraziato espressamente l'Italia per il lavoro svolto”, ha affermato Tajani ricordando che a bordo degli aerei messi a disposizione dal nostro Paese "tanti stranieri si sono potuti salvare ed essere messi in sicurezza".

"Ieri mattina ho contattato sia l'uno che l'altro dei leader in scontro tra di loro in Sudan. Entrambi, con il grande rispetto che nutrono nei confronti del nostro Paese, hanno garantito il passaggio senza ostacoli, ecco perché li ho ringraziati" ha spiegato il ministro degli Esteri. “In Sudan sono rimasti alcuni italiani, rappresentati di ong e alcuni missionari. Continueremo a seguire anche loro”, ha aggiunto.

“Siamo impegnati affinché cessi la guerra civile in Sudan. Siamo in contatto con i leader delle due forze contrapposte per far sì che possa trovarsi un accordo e il cessate il fuoco”, ha detto Tajani.

Precedentemente parlando al Tg3 il ministro degli Esteri aveva affermato che la nostra ambasciata in Sudan è stata chiusa, "molto probabilmente la sposteremo in maniera temporanea o in Etiopia o in Egitto".