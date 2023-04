Telecamere per individuare le donne senza velo

L'Iran sempre più sordo alle proteste di piazza e a quelle internazionali che chiedono una riforma profonda delle regole imposte dalla sharia, la legge islamica interpretata dagli ayatollah. La polizia iraniana ha annunciato infatti che "saranno identificate attraverso telecamere intelligenti installate nei luoghi pubblici le donne che si oppongono all'obbligo dell'hijab". Dagli altoparlanti saranno inoltre inviati dei messaggi per avvertire le donne che "apparire in pubblico senza velo offusca l'immagine spirituale della società e provoca insicurezza". La polizia iraniana ha poi invitato i proprietari delle imprese a monitorare le lavoratrici per far rispettare le regole.