Tennessee, bloccata la legge anti-drag queen. Giudice federale: "Limita la libertà d'espressione"

Un giudice federale ha bloccato la legge con cui il Tennessee vuole vietare le esibizioni di drag queen. Il giorno prima dell'entrate in vigore della controversa misura, il giudice distrettuale, Thomas Parker, ha ordinato per due settimane la sospensione della legge considerata "vaga e troppo estesa". Il governatore repubblicano Bill Lee il mese scorso ha firmato una legge che criminalizza le esibizioni di drag queen in luoghi pubblici o dove ci sono bambini.

Il giudice Parker, che è stato nominato da Donald Trump, ha concordato con il gruppo teatrale Lgbt che ha presentato il ricorso contestando alla legge di usare "una formulazione che praticamente indica ogni luogo". "La residenza di un privato cittadino conta? Ed invece l'area campeggio di un parco nazionale? E se invece un minore cerca su Internet da una biblioteca pubblica video di performance di cabaret per adulti? - scrive il giudice nella sua sentenza - alla fine la formulazione ampia della legge è in contrasto con i limiti del primo emendamento".

"Se il Tennessee desidera esercitare i suoi poteri di polizia nel restringere un'espressione che considera oscena lo deve fare nei limiti e nel quadro della costituzione Usa" conclude il giudice.

La legge vieta alle drag queen di esibirsi in pubblico, davanti ai bambini e nelle scuole. La novità divide i residenti dello Stato americano e, in caso di sua violazione, la pena può arrivare fino a 6 anni di reclusione.

La legge non parla espressamente di drag queen e drag king (artisti e artiste che ballano, cantano e fanno imitazioni indossando abiti e trucco spesso volutamente esuberanti per estremizzare la femminilità o mascolinità del proprio personaggio) ma vieta tutti gli spettacoli di “cabaret per adulti” in cui siano presenti “ballerini in topless, cubisti, spogliarellisti o imitatori di uomini o donne” negli spazi pubblici o dove è probabile che siano visti da minori di 18 anni.

Da tempo i Repubblicani stanno assumendo posizioni più rigide su temi come i diritti delle minoranze e della comunità LGBTQ+ e i legislatori, che già lavoravano alla nuova legge, hanno detto più volte che lo scopo principale della misura è limitare gli “spettacoli di drag queen sessualmente allusivi”, che ritengono inappropriati per i bambini.

Chris Todd è il deputato che ha proposto la legge del Tennesse ed è già conosciuto per aver impedito il drag show della parata del Pride a Jackson lo scorso ottobre, concedendo l’accesso allo spettacolo ai soli maggiorenni. Gli organizzatori avevano inizialmente previsto contenuti adatti anche ai bambini, ma Todd li aveva definiti come ‘’abusi sui minori’’ e ‘’spazzatura’’. Per ora la legge sembra porre soltanto il limite di età, ma per il deputato e i repubblicani sostenitori della legge il drag andrebbe bandito.

Madonna, invece, è un'accanita sostenitrice delle comunità trans e drag e dopo che il Governatore repubblicano dello Stato americano ha firmato il cosidetto “Tennessee drag ban”, ha deciso di aggiungere al suo prossimo tour una tappa a Nashville e dichiarato attraverso un comunicato stampa:

“L’oppressione esercitata contro la comunità LGBTQ non è soltanto inaccettabile e disumana, ma rischia anche di creare un ambiente malsano; trasforma l’America in un posto pericoloso per i nostri cittadini più vulnerabili, specialmente le donne trans di colore. Inoltre, queste cosiddette leggi a protezione dei nostri bambini sono infondate e patetiche. Chiunque con un minimo di cervello sa che è meglio non scherzare con una drag queen. Io e Bob (una drag queen) vi vedremo dal palco di Nashville, dove celebreremo la bellezza della comunità Queer”.