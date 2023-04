Tennis: appello della numero uno al mondo Iga Swiatek, parità montepremi in tutti i tornei

Iga Swiatek, numero 1 della classifica femminile, ha le idee molto chiare in termini di montepremi. Se è vero che nei tornei dello Slam tra uomini e donne non c'è differenza di trattamento dal punto di vista economico, ciò non avviene per tutti gli altri tornei del circuito. La tennista polacca ribadisce che "il tennis è messo meglio rispetto a molti altri sport ma c'è ancora molto su cui lavorare, come fissare dei montepremi uguali in alcuni tornei Wta dello stesso livello di quelli Atp. In fondo facciamo lo stesso lavoro".



Ancora enorme la differenza di montepremi nel circuito Atp, la Swiatek grazie alla vittoria al Wta 500 di Stoccarda si è messa in tasca un assegno di 100 mila euro, cifra lontanissima dai 475 mila intascati da Carlos Alcaraz grazie alla vittoria nell'Atp 500 di Barcellona. "Ci sono persone che dicono che il tennis maschile è più bello da guardare e che i ragazzi possono fare di più perché sono fisicamente e biologicamente più forti ma guardare il tennis femminile dà le stesse emozioni, e a volte anche di più, perché siamo donne e siamo un po' più emotive". Non penso di poter influenzare qualcuno. Sarebbe bello per il nostro sport avere prize money uguali".



Swiatek sara impegnata questa settimana al WTA 1000 di Madrid e farà il suo esordio al secondo turno. “Voglio vincere ogni torneo a cui partecipo. Madrid è un torneo difficile, quindi voglio vivermi questa esperienza. Vincere significherebbe giocare sei partite ad alto livello. Sono concentrata solo sul mio primo match, preferisco pensare partita dopo partita”.