Tennis, la bielorussa Sabalenka: "Se potessi fermerei la guerra, sento tanto odio contro di me"

"Se potessi fermare la guerra lo farei, ma sfortunatamente non dipende da me".

La tennista bielorussa 24enne, Aryna Sabalenka, numero due del mondo e vincitrice dell'Australian Open lo scorso gennaio, si racconta proprio mentre si prepara ad affrontare il Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda. Dopo l'invasione dell'Ucraina gli sportivi di Russia e Bielorussia non sono stati banditi dal tennis come in altri sport, ma gareggiano come atleti neutrali. Lo scorso marzo l'ucraina Lessja Zurenko si è ritirata prima di una sfida contro Sabalenka all'Indian Wells Masters. Zurenko ha giustificato la sua scelta parlando di un attacco di panico.

Un giornalista tedesco ha chiesto a Sabalenka se si sente odiata per la sua nazionalità e lei ha risposto: “Sì, è sicuro: sento lo sguardo strano di tanti su di me, forse anche odio. Però so che non ho fatto nulla agli ucraini, nulla di male. Ci sono persone a cui non piaccio solo perché sono nata in Bielorussia. È la loro decisione, non posso controllarla. Sì, non è una gran sensazione essere odiata per non aver fatto nulla, ma è così”.

Sabalenka è stata citata anche in un discorso pubblico del presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, incentrato sul fatto che qualsiasi controffensiva ucraina sarebbe stata distrutta dall'esercito della Russia. Lukashenko aveva sottolineato come l'Occidente si illuda pensando che la neutralità degli atleti della Bielorussia cambi qualcosa per quanto riguarda l'orgoglio nazionale nei loro confronti. Quindi, a proposito della sconfitta di Sabalenka avvenuta a Miami contro Sorana Cirstea, aveva aggiunto: “Devo risolvere la questione con lei”.

A un secondo giornalista che le chiedeva come si sia sentita dopo quel discorso, Sabalenka ha risposto: “Sì beh, sono abbastanza sicura che non aiuti, ma non so cosa dire onestamente perché, di nuovo, lui può commentare le mie partite, può commentare quello che vuole. Di nuovo, non ho nulla a che fare con la politica. Sono solo un’atleta, sì vengo dalla Bielorussia e cerco solo di fare del mio meglio nello sport. Cerco solo di concentrarmi su me stessa. Se gli ucraini mi odieranno ancora di più dopo questo discorso, cosa ci posso fare? Se loro si sentono meglio odiandomi, sono felice di aiutarli. Possono farlo. Ma per il resto, se potessi fermare la guerra, lo farei subito. Purtroppo non è nelle mie possibilità. Cerco solo di stare il meno possibile su internet così che non possa vedere nulla di simile e possa concentrarmi su me stessa e sul mio gioco, e non deprimermi per questa situazione”.