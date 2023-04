Tennis: Atp Barcellona, Alcaraz favorito per vittoria finale. Subito dopo l'azzurro Sinner

Punto e a capo, dopo il torneo di Montecarlo, potrebbe riproporsi anche nell’Atp di Barcellona il duello tra i due giovani fuoriclasse Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. In satagione i due tennisti hanno una vittoria a testa negli scontri diretti, l'ultimo match a favore dell'altoatesino. Anche stavolta i due tennisti sono tra i favoriti per il successo finale nel torneo catalano, con in pole il padrone di casa Alcaraz, dato vincente. Più lontano il greco Stefanos Tsitsipas seguito dal norvegese Casper Ruud. Tra i possibili outsider per la vittoria occhio a Lorenzo Musetti, reduce dai quarti di finale di Montecarlo con tanto di vittoria su Novak Djokovic.

In archivio la prima giornata del torneo ATP500 Barcellona 2023. Sono stati disputati i primi otto incontri, ancora nessun tennista italiano in campo. Questi i match:

Nuno Borges - Ilya Ivashka 6-2 6-3

Bernabe Zapata Miralles - Attila Balazas 6-2 6-2

Martin Etcheverry - Pablo Andujar 6-2 7-5

Emil Ruusuvuori - Alexander Bublik 6-0 6-3

Ben Shelton - Mackenzie Mc Donald 7-5 6-4

Nicolas Jarri - Marco Trungelliti 7-5 6-3

Pavel Kotov - Oleksii Krutykh 6-7 6-4 6-1

Jozef Kovalik - Pedro Martinez 7-5 2-6 7-5