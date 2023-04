Tennis. Sinner e Djokovic giocano con tre palle durante una esibizione

In vista dell'esordio nel torneo, previsto martedì 11 aprile, all'Atp Montecarlo Masters, Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono divertiti e hanno sorpreso i tifosi dando vita a qualche palleggio per la gioia e il divertimento del pubblico presente al torneo monegasco. Sui social ufficiali della competizione, si vedono i due atleti, su un campo non tradizionale, fare qualche foto, salutare i numerosi tifosi e poi i due iniziano a palleggiare prima con una pallina, poi due in contemporanea. Ad un certo punto Nole decide di movimentare la piccola esibizione inserendo una terza pallina e, tra le risate generali, il serbo si arrende all'azzurro.