Tennis, Berrettini vola al secondo turno nel torneo di Montecarlo

Tutti scenderanno in campo domani perché sono stati sorteggiati nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, appena tornato sul trono mondiale, e da Daniil Medvedev , il giocatore più in forma del momento

Con Berrettini in tabellone ci sono altri quattro azzurri: Jannik Sinner, settimo favorito del seeding, Lorenzo Musetti , sedicesima testa di serie, Lorenzo Sonego , in gara grazie ad una wild card, e Luca Nardi, quest'ultimo promosso dalle qualificazioni.

Berrettini: “L’energia era finita, ora sto tornando. Devo solo lavorare e i risultati arriveranno”

"Sono il primo a essere contento”, ha detto il tennista romano a fine match.

“L'inizio dell'anno è stato duro per tanti motivi, ma sono qui a fare ciò che amo. Non è facile affrontare Cressy, gioca a un livello alto, sono contento di come ho giocato. Sono soddisfatto, con il mio team ho fatto un grande lavoro ma ho bisogno di mettere partite e vittorie nelle gambe". “Sono cresciuto sulla terra”, ha aggiunto Berrettini.

“Adoro giocare qui. Guardando i risultati non posso lamentarmi, ho avuto un'operazione alla mano destra e non è stato facile recuperare dopo tanti infortuni. Ci vuole tanta energia per recuperare. Non ne avevo più tanta, adesso invece il serbatoio è pieno. Questo è un torneo a cui tengo particolarmente, e non avevo mai vinto una partita. Ci ho messo tanta energia. Spero di fare una bella stagione sulla terra, voglia e fisico ci sono: ora devo solo lavorare, i risultati arriveranno", ha concluso l'Azzurro.