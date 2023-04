Tennis, Rublev trionfa nel Master 1000 di Montecarlo

Sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nella finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo: Andrey Rublev ha vinto per la prima volta il torneo monegasco battendo il danese Holger Rune con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5. Il 25enne russo, numero 5 del seeding, si e' imposto in due ore e 23 minuti sul rivale che in semifinale aveva eliminato Jannik Sinner.

LaPresse Tennis. ATP Montecarlo, la finale: Rublev - Rune

Rune ha pagato a caro prezzo le fatiche accumulate nella semifinale di ieri contro Jannik Sinner, terminata a tarda sera (con una interruzione per pioggia). Il danese è "crollato" fisicamente sul più bello, nella fase cruciale del terzo set. Contentissimo a fine partita Rublev. Per lui, questo di oggi, è il tredicesimo titolo internazionale: in bacheca ha cinque "500" e sette "250". In finale si è arreso invece sei volte: in tre "500", in un "250" e nei "1000" di Cincinnati e sempre di Montecarlo del 2021. Nella classifica Atp di domani Rublev sarà numero 6, Rune 7 (best ranking) e Sinner, comunque splendido semifinalista, 8.

Getty Andrey Rublev - Rolex Monte-Carlo Masters 16/04/23