Djokovic: "I prossimi Big 3 ? Sinner, Alcaraz e Rune"

C'erano una volta Federer, Nadal e lui, Novak Djokovic. Il primo si è ritirato lo scorso settembre 2022, il secondo continua la carriera tra un problema fisico e l'altro. Nole, 35 anni, in realtà è ancora troppo giovane per pensare di lasciare il passo ai nuovi volti emergenti. Lo svizzero ha mollato a 41 anni. L'età avanza anche per lo spagnolo, 36 anni, ma nonostante il carattere di ferro e la resistenza mentale in campo, deve continuamente combattere con la sua salute.

Rimane lui, inossidabile, granitico, quale erede del mitico terzetto favoloso del tennis. E in una intervista rilasciata a L'Equipe, tra una domanda e l'altra, si lascia andare ad un commento più che lusinghiero sui futuri campioni del tennis: “E' fantastico per il nostro sport avere un campione come lui (Alcaraz). Ed è così giovane... È anche piacevole avere un'altra grande rivalità di cui le persone sono appassionate, quella tra lui e Jannik Sinner. Abbiamo assistito a partite entusiasmanti tra loro a Indian Wells e Miami. Sono sicuro che questi due ragazzi, insieme a Holger Rune, saranno i leader. Questo potrebbe essere il prossimo Big 3”. E sorride, quando finisce la frase. Ovviamente, dopo di lui. Nel futuro di Nole, almeno per ora, ci sono ancora i campi da tennis.