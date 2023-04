Ranking Atp: Djokovic torna n.1, Sinner rientra tra i primi 10

Novak Djokovic ritrova la vetta della classifica ATP grazie alla sconfitta di Alcaraz contro Sinner a Miami: 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo per il serbo, già volato a Monte Carlo per il Masters 1000. Si rinnova il duello con Alcaraz, che si era ripreso la vetta della classifica due settimane fa grazie al titolo conquistato al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells. In Top 10 guadagnano una posizione anche Daniil Medvedev al n.4, e Andrey Rublev al n.6.

L'altoatesino Sinner archivia il Sunshine Double con la terza sconfitta in una finale ATP della carriera, la seconda su due a Miami e in un Masters 1000. La terza finale stagionale dopo quella vinta a Montpellier e quella persa a Rotterdam sempre contro Daniil Medvedev che in Florida l'ha sconfitto per la sesta volta di fila. Sinner eguaglia così il suo best ranking e entra di diritto tra i primi 10, numero 9 per l'esattezza della classifica ATP. Capace di battere a Miami due Top 10, Andrey Rublev e Carlos Alcaraz. Dopo i primi tre mesi dell'anno Sinner lascia la Florida con buone sensazioni.