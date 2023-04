Tennis. Sinner: "Ora sono continuo. Obiettivo Finals e sogno Slam"

Il 2023 è stato certamente il suo anno. L’altoatesino, dopo un 2022 complicato dal punto di vista delle scelte professionali e della condizione fisica, sembra veramente essere partito con il piede giusto. Indoor europeo, la semifinale al torneo di Indian Wells e il Masters 1000 di Miami. Sinner sta iniziando non solo a trovare continuità di prestazioni, ma a vincere contro tennisti regolarmente dentro la Top 10.

Jannik Sinner in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parla del suo momento e dell'immediato futuro: "Finalmente ho trovato la continuità che cercavo. Ho qualche rimpianto per l’Australia, sconfitta agli ottavi con Tsitsipas, ma in tutti gli altri tornei ho fatto semifinale o finale. Significa che sono pronto per giocare sempre ad altissimo livello e che la qualificazione alle Finals di Torino, il primo grande obiettivo di stagione, è un traguardo concreto".

Alla vigilia del debutto nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Schwartzman, Sinner ha un sogno: "Lo Slam è il sogno che accompagna ogni bambino che inizia a giocare a tennis. Potersi avvicinare a quel sogno è semplicemente il completamento di un percorso fatto di duro lavoro fin da quando ero ragazzino. Mi alleno e cerco di migliorare ogni giorno per l’obiettivo più alto e nel tennis questo obiettivo coincide con gli Slam, se mi sento un simbolo dell'Italia insieme a Jacobs, Goggia e Paltrinieri? Il calcio in Italia resta inavvicinabile per popolarità, anche perché bene o male lo hanno giocato tutti. Ma forse adesso si guarda più alle squadre che ai singoli calciatori. Ma è bello che il tennis abbia così tanta considerazione, mi piace questo interesse, la passione dei tifosi mi dà energia e non la sento affatto come un’oppressione. Qui non riesco a camminare senza essere riconosciuto, anche se tiro indietro il ciuffo e metto il cappuccio. Ma è bello, gestire le emozioni che mi dà la gente è uno degli aspetti più eccitanti del mio sport".