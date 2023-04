Tennis: Sonego supera il primo turno a Montecarlo, in recupero su Humbert in tre set, 3-6 7-5 7-5

Primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 per l'italiano Lorenzo Sonego che vince in rimonta. Il torinese, numero 47 del ranking, riesce a spuntarla per 3-6 7-5 7-5 sul qualificato francese Ugo Humbert, numero 79 del mondo. Humbert, numero 79 Atp, ha fallito ben quattro match point nel corso dei quali Sonego ha mostrato una forte tenuta mentale. Una vera e propria battaglia. Due ore e 58 minuti, Ugo Humber, aveva servito per il match ben due volte. Sul 5-4 del secondo set. E sul 5-4 del terzo set. Identico il finale. Sonego a strappare il servizio; nel secondo dei due casi annullando addirittura 4 match point. Molti tifosi hanno sostenuto per tutto il match l'azzurro. Ora lo aspetta Danil Medvedev ammesso direttamente al secondo turno, numero 4 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo.