Oggi la finale tra Sinner e Medvedev. L'azzurro, in forma strepitosa, punta all’ottavo titolo in Atp

L' altoatesino oggi affronterà, in finale, al "MiamiOpen", secondo ATP Masters 1000 stagionale, Daniil Medvedev, considerato tra i tennisti più forti della sua generazione con 18 titoli ATP, tra cui gli US Open 2021. Un match difficile e impegnativo. Il russo, ad oggi, nei cinque incontri precedenti, ha sempre sconfitto l'italiano. In caso di vittoria, Jannik diventerà numero 6 del mondo. L'italiano non vede l'ora di incontrare il giocatore russo: “Medvedev? Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l’ora. Sarà differente da Rotterdam perché qui le condizioni sono molto diverse. Certamente sono pronto a fare qualche cambiamento comunque su questo campo mi trovo molto bene”.

''Sarà un incontro diverso rispetto a quello con Alcaraz - ha continuato Jannik- , contro un avversario col quale non ho mai vinto. Medvedev è un giocatore differente, la posizione in risposta cambia completamente, dovrò partire da molto più lontano. Ci siamo già affrontati in finale a Rotterdam, dove ho vinto un set. E ci sono state un paio di partite terminate al terzo. Anche contro di lui dovrò provare a cambiare qualcosa, ma mi sento pronto per competere e felice di essere in finale. Se non riuscirò a batterlo nemmeno stavolta, ci proverò di nuovo la successiva''.

"Questo Sinner", che a Miami si è preso la rivincita su Indian Wells, per quella che è stata ribattezzata la sfida tra marziani, è da tutti considerato "il migliore di sempre". Soprattutto i media spagnoli, celebrano il ragazzo venuto dall'Alto Adige, che ha rovinato i sogni di gloria del fenomeno spagnolo Carlitos Alcaraz in un match ribattezzato come 'El Sinnaraz'.

Una vittoria epica per Jannik Sinner, che in semifinale ha battuto Alcaraz con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Ma soprattutto una vittoria in rimonta dopo il tie break perso. L'azzurro ha dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune. Nel primo set ha sciupato davvero tanto e ha perso il parziale 7-6. Ma non si è mai arreso, nemmeno per un attimo, dimostrando una tempra da vero campione. Una partita incredibile per intensità e colpi pazzeschi.

L'atleta sta vivendo il suo miglior inizio stagione di sempre: ha vinto 20 delle 24 partite giocate fin qui e 16 delle ultime 18, in questa prima parte di 2023 solo Medvedev, con 27, e Norrie, con 21, hanno vinto più incontri.

Al termine della combattutissima semifinale, anche Carlos Alcaraz ha voluto fare l'in bocca al lupo all'avversario in vista della finale dell'Atp di Miami contro Medvedev: "Vinci il torneo, faccio il tifo per te!". Un altro gesto che dimostra il grande rispetto e la grande amicizia tra i due. Rivali in campo, amici fuori.