Si è suicidato in carcere a Terni l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a coltellate

Era rinchiuso nel carcere di Terni in stato fermo per il reato di omicidio volontario aggravato, perché accusato di avere ucciso a coltellate, giovedì scorso, la moglie. Xhafer Uruci, albanese di 62 anni, stamani è stato trovato impiccato nella sua cella, nella quale era da solo, con un lenzuolo annodato alle sbarre.

Gli inquirenti non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio, ma è stata comunque avviata un'indagine. Un suicidio arrivato prima che fosse fissata l'udienza per esaminare la richiesta della Procura di convalidare il fermo per il reato di omicidio volontario aggravato. Uruci era stato bloccato subito dopo il delitto compiuto nella stessa abitazione dove viveva con la moglie Zenepe, 56 anni, anche lei originaria dell'Albania, colpita con diverse coltellate alla parte alta del corpo dopo l'ennesima lite.

Nell'interrogatorio davanti agli inquirenti l'uomo, aveva chiesto scusa ed era apparso molto confuso. Le indagini avevano portato a ritenere che fosse stato lui l'autore dell'omicidio e quindi era stato rinchiuso in carcere nella notte tra giovedì e venerdì. Nella struttura penitenziaria si trovava in una cella definita di transito, in attesa dell'udienza davanti al gip, come prevede la procedura. Aveva già incontrato lo psicologo.

Nelle prime ore della mattina di oggi uno degli agenti della polizia penitenziaria, durante il giro di controllo ha sentito un rumore provenire dalla cella di Uruci, vi si è recato e ha trovato impiccato l'uomo. Inutili i tentativi di soccorso, nonostante la vicinanza della cella all'infermeria.

"Mi chiedo, come mai questa persona non era tenuta sotto stretta sorveglianza, a meno di due giorni dal grave fatto di sangue" ha detto l'avvocato Giorgio Cerquetti, difensore d'ufficio del sessantaduenne. "La sua condizione mentale - ha aggiunto - era assolutamente precaria. Ho avuto subito la percezione di una persona disturbata, sconvolta, mi è bastato parlarci qualche minuto".

Per il segretario umbro del Sappe, Fabrizio Bonino, "il pur tempestivo intervento dell'agente di servizio non è servito a salvare l'uomo". "Abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato" ha aggiunto.

"Il secondo suicidio dall'inizio dell'anno al carcere di Terni deve essere motivo di riflessione e non di facili conclusioni" ha sottolineato Giuseppe Caforio, Garante per la Regione Umbria delle persone sottoposte a misure restrittive. "Le carceri umbre e segnatamente quello di Terni - ha aggiunto - stanno vivendo un momento delicato. Ci sono circa 550 detenuti a fronte di una capienza prevista per 450, 150 con problematiche psichiatriche serie, gravi carenze di organico nella polizia penitenziaria con Terni che ha il rapporto più deficitario tra numero di detenuti e agenti penitenziari e carenze sanitarie specie di psicologi e psichiatrici".

Per il Garante "il suicidio di un detenuto è una sconfitta del sistema e getta scompiglio psicologico fra i detenuti e fra gli agenti penitenziari alterando i delicati equilibri dell'intera comunità carceraria".