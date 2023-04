Forte terremoto di magnitudo 7.3 nel Pacifico vicino le isole Kermadec, nessuna minaccia di tsunami

Secondo il P acific Tsunami Warning Center la forte scossa non rappresenterebbe una minaccia per le Hawaii ed il Pacifico in generale . I funzionari dell'emergenza neozelandesi stanno valutando il movimento tellurico, ma hanno concluso invitando alle persone di allontanarsi dalle zone costiere, solo se avvertiranno un terremoto lungo o forte.

La collisione in corso tra le placche tettoniche

Le isole Kermadec sono disabitate ad eccezione dell'isola di Raoul, dove gli scienziati neozelandesi a volte si fermano per effettuare osservazioni meteorologiche e ricerche. Sono il luogo di frequenti forti scosse, in quanto geologicamente formate da una cresta, che si è alzata dalla collisione in corso tra le placche tettoniche del Pacifico e dell'Australia.