Tesla accusata di razzismo: pagherà 3,2 milioni di dollari ad un ex dipendente

Una giuria di San Francisco ha ordinato a Tesla di pagare a un ex dipendente afroamericano quasi 3,2 milioni di dollari per aver chiuso un occhio sui comportamenti razzisti perpetrati nella fabbrica di auto elettriche situata nella Silicon Valley. Si tratta del verdetto del nuovo processo, ed è stato una sorta di vittoria per l'azienda, che in precedenza era stata condannata a pagare al lavoratore, Owen Diaz, ben 137 milioni di dollari nell'ottobre 2021.