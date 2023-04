Texas, sparatoria a una festa di laurea: 9 adolescenti feriti

Ancora sparatorie negli Stati Uniti. Almeno nove adolescenti sono rimasti feriti in Texas dopo una festa di laurea. Ne danno notizia le autorità locali. Secondo quanto riferito, nessuno di loro ha ferite gravi o è in pericolo di vita. Le persone colpite hanno tra i 15 e i 19 anni. Aperta una indagine per chiarire le modalità dell'evento. Secondo gli investigatori ci sarebbero state circa 250 persone presenti alla festa al momento della sparatoria.

E un'altra sparatoria è avvenuta poco dopo nei pressi della città di Jasper. Si indaga su un possibile collegamento tra i due fatti a causa di “un veicolo comune” riscontrato “in entrambi i luoghi”.