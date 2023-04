Texas, stermina i vicini di casa e fugge: 5 morti. Gli avevano chiesto di non sparare la notte

Sulle sue tracce, anche l'FBI: "Lo consideriamo armato e pericoloso", ha detto l'agente speciale James Smith. "È là fuori ed è una minaccia per la comunità", ha aggiunto in una intervista riportata dalla Cnn.

"È orribile, nessuno dovrebbe mai vedere questa scena, il sangue, lo sconvolgimento che si è verificato in quella casa", queste le parole usate da Greg Capers, lo sceriffo della contea di San Jacinto, per commentare la scena del crimine ai giornalisti.

La richiesta di smettere di fare rumore, secondo una prima ricostruzione, deve averlo “irritato” al punto di spingerlo a entrare in casa loro con in mano un fucile semiautomatico Ar-15. Le immagini, registrate dalle videocamere di sorveglianza, lasciano pochi dubbi all’interpretazione: si vede Oropeza camminare lungo il vialetto di casa dei vicini con in braccio il suo fucile. Pochi secondi dopo, la strage.

Il caso riporta l’attenzione sull’annoso problema del possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti. Per il Gun Violence Archive, quella avvenuta nella serata del 29 aprile è, infatti, già la 19ma sparatoria di massa dall’inizio dell’anno.

Solo nel 2022, stando ai parametri dell'Fbi che considera sparatoria di massa quella in cui uno o più individui uccidono o cercano di uccidere persone in un luogo affollato, escludendo azioni violente da parte di gang, legate a droga, dispute familiari, presa di ostaggi o azioni criminali come rapine in banca, negli Stati Uniti sono avvenute 50 stragi di massa con 100 persone uccise e 213 feriti.

Secondo il parametro usato dal Gun Violence Archive, che considera invece una sparatoria di massa quella in cui almeno 4 persone vengono uccise e ferite, lo scorso anno si sono registrate 646 sparatorie.