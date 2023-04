Tim ancora in calo, balzo di EssilorLuxottica

Borse all'insegna dell'incertezza e della cautela, l'indice Ftse Mib di Milano ha cambiato più volte verso, alla fine ha chiuso a +0,40 per cento, mentre il bilancio settimanale è di -0,54 per cento.

Nel resto d'Europa Francoforte +0,56%, Parigi +0,51%, Londra +0,13%. Negli Stati Uniti Dow Jones -0,26%, Nasdaq -0,15%.

Sul fronte macroeconomico oggi sono arrivati segnali positivi dagli indici dei direttori acquisti (Pmi): registrano le attese e gli ordini delle aziende, sono importanti perché sono i primi dati riferiti ad aprile.

Per l'Eurozona l'indice composito è salito da 53,7 a 54,4, oltre le attese e ben oltre quota 50, cioè il confine tra contrazione ed espansione dell'economia. Sono saliti i servizi (da 55 a 56,6) mentre è scesa la manifattura (da 47,3 a 45,5, contro attese di una salita a 48).

Dinamica simile negli Stati Uniti, dove il Pmi composito è salito da 52,3 a 53,5. Meglio i servizi (53,7), ma il Pmi manifatturiero è comunque risalito sopra 50 (50,4).

Tra i titoli Tim, -4,30%, il calo nella settimana è dell'11,99%. Ieri all'assemblea di Tim il principale azionista, Vivendi, si è astenuta determinando la bocciatura della politica di remunerazione del management. Un segnale di sfiducia al cda, mentre rimane ancora di circa 10 miliardi la distanza tra quanto è stato offerto da Cdp e Macquarie da una parte e da KKr all'altra per la rete.

In evidenza, tra gli altri titoli Europa, +6,5% per la società italo-francese EssilorLuxottica dopo i conti in rialzo diffusi ieri e i giudizi positivi degli analisti di oggi contribuiscono al rialzo del titolo alla borsa di Parigi.