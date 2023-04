Borse: Tim scende ancora nel giorno dell'assemblea

Continua la fase prudente delle borse, dopo il calo di metà marzo e il recupero delle scorse settimane. A Milano ieri +0,15% per l'indice Ftse Mib, che oggi in apertura scende dello 0,35 per cento. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,20%, Francoforte -0,40%.

Non cambia molto fuori dall'Europa: nella notte +0,11% per Tokyo, +0,16% per Hong Kong, -0,09% per Shanghai. Ieri sera a Wall Street -0,01% per l'indice S&P 500. I future sugli indici sono negativi: quello sul Dow Jones -0,20%, quello sull'S&P 500 -0,40%, quello sul Nasdaq -0,60%.

Stanno arrivano numerosi conti trimestrali, sotto osservazione le banche. Le sei più grandi, da Jp Morgan a Morgan Stanley, nel complesso hanno mostrato una resistenza, dopo il fallimento di Silicon Valley Bank. Ora si attendono i bilanci delle banche regionali, più esposte a rischi. Ieri una queste, Western Alliance Bancorp, è andata meglio delle attese, il titoli è salito del 24%.

Nel pre-market americano -6% per Tesla dopo i conti trimestrali che hanno mostrato un calo di più del 20% dell'utile netto. Secondo la società questi risultati si devono a un aumento delle materie prime, a un sotto utilizzo dei nuovi impianti, a minori introiti da crediti ambientali. Pesa sulla compressione dei margini anche il ribasso dei prezzi delle auto. Scendono in CIna anche le azioni di altri produttori di auto elettriche: -7% per Nio.

Sotto osservazione Telecom Italia, -3,36%, peggior titolo dopo un avvio in lieve salita. Ieri -8,27%, dopo il rialzo delle offerte per la rete da parte di Cdp e Macquarie da una parte e KKR dall'altra. Sono pari rispettivamente a 19 e 21 (19 + 2 di earnout) miliardi di euro. Vivendi, primo socio di Tim, ne chiede però 31. Oggi si attendono segnali dall'assemblea di Tim.

Tra gli altri titoli, maggiori rialzi per Bper Banca (+1,50%) e Unicredit (+1,04%). Bene anche Saipem (+0,76%) dopo i conti trimestrali. Maggiori ribassi, oltre a Tim, per Stellantis, -3,5%, e Ferrari, -1,57%.

Sul fronte dell'energia, netto calo per il petrolio, con il Brent a quota 81,8 dollari al barile, -1,61% oggi e -4,90% da inizio settimana. Il gas è scambiato ad Amsterdam a 39,9 euro, -0,8%.