Torino-Salernitana 1-1: un gol per tempo, il sogno-Europa si allontana per la squadra di Jurić

La partita. Gara intensa al termine del primo tempo, combattuta sul piano fisico, ricca di duelli. Molto bella l'azione del vantaggio della Salernitana, al 9', partita da un recupero di Nicolussi Caviglia, quindi il dialogo in velocità tra Bradaric e Candreva, pronto al cross basso per Piatek che trova la sponda perfetta per il sinistro a fil di palo di Vilhena.

Nella ripresa, al 47', clamorosa occasione per il Toro. Radonjic si fa largo in area, potrebbe calciare da ottima posizione, ma esita: si inserisce Vojvoda che mette appena a lato, ma partendo da posizione di fuorigioco. Il gol è nell'aria e arriva al 57'. E' Miranchuk ad inventare una grande giocata al limite: dribbling e passaggio filtrante per Sanabria, fulmineo nel calciare all'angolo basso. Torino-Salernitana 1-1.

Provano a scuotersi i campani che subiscono dall'inizio della ripresa, ma la pressione della squadra di Juric è altissima: gli ospiti faticano a mantenere il possesso. Al 64' prova ad attaccare la Salernitana: lancio lungo di Bohinen per Bonazzoli, esce prontamente Milinkovic-Savic che schiaffeggia la palla e si rifugia in fallo laterale. Al 71' Torino di nuovo in avanti: Vojvoda invita Radonjic che da sinistra schiaccia troppo la conclusione e spedisce fuori. Due minuti dopo insistono i padroni di casa con un'azione avvolgente che porta ancora Radonjic al cross da sinistra; Gyomber respinge e la difesa della Salernitana libera l'area. Il serbo è incontenibile e al 79' porta il Torino vicino al vantaggio: dribbling secco a sinistra e mancino potente che Ochoa devia con prontezza in angolo. All'85' la Salernitana prova ad innescare Bradaric per ribaltare l'azione: Rodriguez è perfetto nella diagonale e ferma il laterale dei campani guadagnando anche la rimessa laterale. Ancora gli ospiti avanti due minuti dopo. Bohinen viene lanciato in profondità, ma Milinkovic-Savic è in anticipo e ferma l'azione.

Ultimi tentativi del Torino: al 92' cross di Lazaro da destra per Vojvoda che, disturbato da Kastanos, colpisce debolmente di testa e manda sul fondo. E' l'ultimo squillo. La squadra di Juric si porta a quota 39 punti, la Salernitana è ora a 30.