Tottenham, Fabio Paratici si dimette

Fabio Paratici si è dimesso da Chief Football Officer Tottenham Hotspur. Gli Spurs ufficializzano le dimissioni in un comunicato sul sito del club: "la Fifa ha deciso di estendere la squalifica a livello internazionale e, sebbene continui a esserci una controversia sulla portata e l'entità della sospensione", la situazione attuale “impedisce a Fabio di adempiere ai suoi doveri di "Managing Director of Football”. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico nel club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze di Figc e Fifa".