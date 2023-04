Tre turni di squalifica a Cuadrado e uno a Handanovič e Lukaku per la rissa dopo Juventus-Inter

Il giudice sportivo ha deciso di infliggere tre turni di squalifica al centrocampista colombiano della Juventus, Juan Cuadrado, una per Samir Handanovič, portiere dell'Inter, e una per Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro. I tre erano stati protagonisti del finale incandescente in Juventus-Inter di martedì, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo avere trasformato il rigore valido per l'1-1, il belga si rivolge alla curva juventina e l’arbitro gli mostra il cartellino giallo, ma l’attaccante nerazzurro era già stato ammonito e l’espulsione è automatica. La partita termina ma non le proteste dei giocatori ancora in campo. Scintille tra avversari e l’arbitro espelle, a incontro concluso, Handanovič e Cuadrado. Il colombiano pagherà anche un'ammenda di 10mila euro, oltre alle tre giornate di squalifica.

Il giudice sportivo motiva la sanzione con un "comportamento non regolamentare in campo" e per il fatto che, "al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest'ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale)". Anche per Handanovic un'ammenda di 10mila euro, oltre alla giornata di squalifica, "perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo".

Sanzionata anche la Juventus per i cori razzisti contro Lukaku. I bianconeri dovranno giocare una gara con il settore denominato "Tribuna Sud", primo anello, senza spettatori. I collaboratori della procura federale, si legge nel dispositivo, hanno segnalato che "i sostenitori della Juventus occupanti il primo anello del settore denominato 'Tribuna Sud' levavano, al 35esimo ed al 49esimo del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale" nei confronti di Lukaku. "Tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore", fa sapere ancora il giudice sportivo.