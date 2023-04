Trema la terra in Messico. Scossa di 5.5 gradi sulla scala Richter

Erano le 20, le 5 in Italia, quando una forte scossa di magnitudo 5,5 Richter è stata avvertita nello Stato messicano di Oaxaca, in Messico, con epicentro a 15 chilometri a nord della località balneare di Puerto Escondido, e a 15 chilometri di profondità. La scossa, riferisce il quotidiano El Universal, è stata nettamente avvertita anche a Città del Messico, dove è scattato un allarme sismico.

Messico: terremoto di magnitudo 5,5 Richter in Oaxaca

Il governatore della capitale, Claudia Sheinbaum, ha riferito che alcuni elicotteri Condor della Protezione civile messicana hanno sorvolato la metropoli per verificare eventuali danni, senza però segnalare situazioni di emergenza. A causa della scossa molte persone sono scese in strada.

Via Twitter il presidente Andrés Manuel López Obrador ha confermato che "il terremoto non ha provocato gravi danni. In ogni caso - ha aggiunto - la Protezione civile, i ministeri della Difesa e della Marina, e il governo dello Stato, si sono mobilitati".