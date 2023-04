Treno deragliato a Firenze: rete ferroviaria bloccata, i percorsi alternativi

Trenitalia conferma che per i prossimi giorni i treni alta velocità tra il capoluogo campano e la Capitale sono instradati sui percorsi alternativi delle linee convenzionali via Cassino e via Formia. Previsti maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. Alcuni treni dirottati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. È attivo, inoltre, un servizio sostitutivo con autobus tra Firenze e Prato. È quanto si legge sul sito Fsnews.