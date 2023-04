Treno deragliato, circolazione in tilt: come ottenere il rimborso dei biglietti non utilizzati

Mentre ancora si registrano disagi nel trasporto ferroviario, dopo l'incidente della scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro di un treno merci è uscito dai binari, arrivano i primi segnali di ritorno alla normalità. Sul sito delle Ferrovie dello Stato Italiane si comunica che alle 12 è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'Alta Velocità Firenze-Bologna, precedentemente sospesa. Subito dopo l'incidente ferroviario c'erano stati casi di stop improvvisi, come nel caso del treno Intercity Milano-Salerno, rimasto fermo dalle 2.30 della notte con 160 persone a bordo che non potevano essere evacuate perché il convoglio era fuori dalla banchina. Il treno è stato poi trainato all'altezza della stazione di Zambra vicino a Sesto Fiorentino. La situazione dei trasporti resta comunque complicata, con ritardi e sospensione della circolazione su buona parte della rete italiana, mentre il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che l'obiettivo è ripristinare la circolazione "entro il primo pomeriggio". Da subito Trenitalia ha fatto sapere che i treni Alta velocità, InterCity e regionali avrebbero potuto subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti su percorsi alternativi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Com'era prevedibile l'incidente e il conseguente tilt nelle partenze dei convogli sta creando forti disagi in tutte le stazioni italiane. A Termini di Roma sono centinaia i passeggeri, molti dei quali pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato, con i punti di informazione presi letteralmente d'assalto dai viaggiatori. Ma cosa può e deve fare chi si ritrova con un treno annullato e un biglietto in mano non utilizzato? Che diritti ha il viaggiatore bloccato in stazione contro la sua volontà? A chi chiedere i rimborsi della spesa sostenuta per un viaggio mai compiuto?

Trenitalia: quando e come ottenere il rimborso del biglietto In merito alla circostanza verificatasi in conseguenza del deragliamento, Trenitalia fa sapere che: "I viaggiatori, impattati dallo stop alla circolazione, hanno potuto e possono tuttora riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia. Il rimborso può essere richiesto, dal momento in cui si verifica l’evento e fino a un anno dalla data dello stesso, presso le biglietterie di Trenitalia, chiamando il call center al numero 06 3000 o compilando la richiesta online su trenitalia.com. Per quanto riguarda il tema rimborsi in generale sul sito di Trenitalia si fa subito una distinzione importante tra: i rimborsi per rinuncia al viaggio da parte del passeggero e quelli per fatti imputabili all'azienda di trasporti o all'autorità pubblica. In questo secondo caso il rimborso può essere di due tipologie: per un ‘biglietto totalmente non utilizzato’ oppure per un ‘biglietto parzialmente non utilizzato’. Biglietto totalmente non utilizzato Si ha diritto al rimborso integrale (cioè senza alcuna trattenuta) del biglietto se non lo hai potuto utilizzare per una delle seguenti cause:

a) quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e non intendi iniziare il viaggio;

b) quando non puoi iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;

c) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto; d) quando il treno o i servizi cuccetta, vagone letto o cabina Excelsior sono soppressi;

e) quando il posto che hai prenotato non è effettivamente disponibile; f) nel caso di assegnazione di posto cuccetta, vagone letto e cabina Excelsior diverso da quello indicato sul tuo biglietto;

g) quando il titolo di viaggio acquistato sul sito e tramite il Call Center non viene consegnato entro l'orario di partenza previsto.

Biglietto parzialmente non utilizzato Puoi ottenere il rimborso senza trattenuta di parte del prezzo del biglietto se ricorre una delle seguenti cause:

a) quando la continuazione del viaggio è impedita dall’interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dei treni con cui dovevi proseguire il tuo viaggio, o ancora dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale e l'arrivo nella destinazione finale si prevede sia inferiore a un'ora;

b) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto;

c) quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno che hai prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato o la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il tuo biglietto, oppure quando il servizio cuccetta o vagone letto acquistato non è disponibile per causa imputabile a Trenitalia; d) quando infine il passeggero non può proseguire il viaggio per ordine dell’autorità pubblica. Come chiedere il rimborso

Puoi chiedere il rimborso del biglietto senza trattenute dal momento in cui si verifica l’impedimento al viaggio e fino a un anno dalla data dello stesso presso la biglietteria, compilando l'apposito form disponibile sul sito, telefonando al Call Center, tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”. Per avere più dettagli sull'entità dei rimborsi erogati da Trenitalia bisogna spostarsi nella sezione ‘Indennizzi’ del sito dove si trovano le seguenti informazioni: -In caso di ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia ti riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto, indipendentemente dalle cause del ritardo del viaggio, che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia ti restituisce un’indennità pari al: -25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; - 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti. Puoi richiedere l’indennità al termine del viaggio in autonomia ed entro 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento.

