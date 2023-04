Trento: il Tar di Trento sospende l'abbattimento di MJ5 e apre a trasferimento degli orsi in eccesso

"Vogliamo anche contestare - ha proseguito Leal - i criteri di valutazione di pericolosità degli orsi considerati confidenti o 'aggressivi' in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri".

Continua il braccio di ferro tra Provincia e animalisti sull'emergenza orsi in Trentino. Il Tar di Trento ha sospeso anche l'ordinanza di abbattimento dell'orso MJ5 , mantenendo in vigore solo la cattura.

Il plantigrado, il 5 marzo scorso, aveva aggredito un uomo nel comune di Malè. In riferimento all'aggressione, Leal ribadisce che "le dinamiche non sono chiare e lasciano aperta l'ipotesi che il cane fosse sciolto e, non controllato, abbia innescato la reazione dell'orso".

Intanto si rafforza la presenza degli animalisti sul territorio. Domani è prevista una manifestazione davanti ai cancelli del Centro di recupero fauna Alpina di Le Casteller, dove è rinchiusa l'orsa Jj4, organizzata da Campagna Stop Casteller, Assemblea Antispecista e Collettivo Scobi.

“Non ci sarà un corteo. ma un presidio davanti a Le Casteller, dove, oltre a Ji4 sono rinchiusi altri orsi -ha spiegato all'Adnkronos Francesca Manzini del Collettivo Scobi- Abbiamo sentito la necessità di dare un segnale forte immediatamente e sembra che il mondo animalista stia rispondendo bene. La nostra richiesta è un cambio di passo totale”.

Sull'emergenza orsi in Trentino è stato aperto anche un tavolo dal governo. Il ministro per l'Ambiente Pichetto Fratin ha delegato il sottosegretario, Claudio Barbaro, a gestirla.