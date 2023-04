Troppo forte Medvedev, Sonego si arrende al russo: perde 6-3 6-2 in un'ora e mezzo di gioco

Finisce contro il russo Daniil Medvedev il torneo di Montecarlo di Lorenzo Sonego. Il piemontese non riesce ad imporre il proprio gioco nella sfida di secondo turno, il russo infatti anche se la superficie non è tra le sue preferite, “asfalta” il tennista italiano in circa un'ora e alla fine chiude il match con il punteggio di 6-3 6-2.

Medvedev si è imposto dall'inizio del match portandosi 3-0 con una palla break per il 4 a zero, salvata da Sonego che quindi ha recuperato altri due game. Il secondo set è andato più veloce: l'azzurro, reduce dalla maratona di gambe e testa contro Ugo Humbert, è apparso scarico e non è riuscito a far girare il match. Dopo aver annullato un match point sul 5 a 1 ed essere riuscito ad aggiudicarsi il suo game di servizio, Sonego ha tirato i remi in barca sul secondo match point.

Negli ottavi di finale il russo giocherà contro il tedesco Alexandr Zverev. In generale il tennista italiano è apparso timoroso e sotto ritmo, Medvedev dopo aver messo a punto il servizio non concede più nulla all'azzurro. Ora il russo conquista l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà Zverev.