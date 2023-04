Trovato il cadavere di una donna in un giardino del noto quartiere di Napoli

E' di una donna il corpo senza vita trovato a Posillipo. Lo hanno constatato il medico legale e i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava. La donna non aveva con sé alcun documento e quindi non è stato possibile identificarla fino ad ora. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Proseguono le indagini dei Carabinieri.