Trump senza freni: "Macron è andato a leccare i piedi a Xi. Che è un uomo brillante"

È un fiume in piena, Donald Trump, mentre offre gratuiti commenti sui leader mondiali con cui ha avuto a che fare, da Putin a Xi Jinping, da Kim a Macron. Ed è proprio il presidente francese il bersaglio principale del fuoco di fila di accuse trumpiane: l’ex presidente Usa ha imputato il capo dell’Eliseo di essere andato a “leccare i piedi” al suo omologo cinese Xi dopo la recente visita a Pechino. Trump si è espresso in questi termini durante un'intervista trasmessa ieri da Fox News, la prima dopo essere stato incriminato. La prima reazione della presidenza francese è stato un laconico commento: “Volgare”.

Emmanuel Macron è nel mirino delle critiche del magnate newyorkese dopo le sue osservazioni che invitavano l'Unione europea a non essere “vassalla” dell'America o della Cina sulla questione di Taiwan. “Macron, che è un amico, ora va a leccargli i piedi” ha detto l'ex presidente Usa, riferendosi al leader cinese. Trump ha accusato l'amministrazione Biden di aver notevolmente indebolito la leadership degli Stati Uniti sulla scena internazionale, al punto da perdere il sostegno dei suoi tradizionali alleati.

“Hai questo mondo pazzo, che sta esplodendo ovunque, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in capitolo” ha denunciato Donald Trump. L'amministrazione Biden aveva cercato, ieri, di minimizzare la controversia, ritenendo che gli Stati Uniti avessero una “straordinaria relazione bilaterale” con la Francia. Di fronte al clamore, l'Eliseo ha difeso la posizione del presidente francese, sostenendo che l'Europa “deve poter far sentire la sua voce unica”.

“Putin è molto intelligente, Xi brillante, con Kim vado molto d’accordo”

Nel corso della stessa intervista, Trump non si è risparmiato su altre figure della scena mondiale: ha affermato che Vladimir Putin è “molto intelligente” e di aver avuto con il presidente russo “un rapporto molto buono”. L'ex presidente, oltre ad affermare che non abbandonerà mai la nuova corsa per la Casa Bianca, anche in caso di condanna, ha ribadito la sua fascinazione per leader autocrati.

Ha avuto parole di lode per il presidente cinese Xi Jinping definito “un uomo brillante”, che ha “l'aspetto, il cervello, tutto”. Poi è tornato a vantarsi del fatto di “andare molto d'accordo” con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, che ha incontrato tre volte durante il suo mandato. Trump ha infine definito “grandi persone” i monarchi sauditi, compreso il principe ereditario Mohammed bin Salman, considerato dall'intelligence Usa il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.