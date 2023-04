Tunisia, miseria e siccità. E il presidente Saied non si fa più vedere

Che fine ha fatto il presidente Saïed?

E’ la domanda comparsa su alcuni media tunisini e subito rilanciata dal Fronte di Salvezza Nazionale, l’associazione di forze politiche e sociali che da mesi si oppone al Capo dello Stato.

“Sappiamo da giorni che il Capo dello Stato non sta bene", dice Ahmed Nejib Chebbi, portavoce del Fsn: "Siamo a conoscenza della sua malattia ma finora abbiamo taciuto e aspettato perché la nostra lotta contro di lui è politica. Ma adesso la notizia è pubblica, quindi chiediamo al governo di farci sapere quali sono le sue reali condizioni di salute, in particolare se sta esercitando le sue funzioni istituzionali o se in questo momento c’è un vuoto di potere”.

Kaïs Saïed è stato visto in pubblico l’ultima volta il 23 marzo, mentre usciva da una moschea dove era stato a pregare in occasione dell’apertura del Ramadan. La sua assenza in pubblico sta alimentando voci preoccupate sulla sua salute. Secondo alcune fonti, non riscontrate, sarebbe stato ricoverato in un ospedale militare della capitale. Un cronista della radio tunisina Mosaique Fm, durante un programma in diretta, ha chiesto conferma di questa indiscrezione al Ministro della Salute, Ali Mrabet, il quale però ha preferito non rispondere.

Intanto, le tensioni interne si acuiscono, sul piano politico ma anche e soprattutto su quello sociale.