Tunisia: recuperati 30 corpi di vittime di naufragi, anche donne e bambini

La Guardia costiera tunisina di Sfax, Kerkennah e Mahdia ha rinvenuto ieri i corpi di 30 persone, tra cui quelli di due donne e due bambini, in stato di decomposizione. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi. Secondo un'indagine preliminare, la stessa fonte ha affermato che dovrebbe trattarsi di cadaveri appartenenti a subsahariani vittime di naufragi. I corpi sono stati inviati ai reparti di medicina legale per le indagini del caso. La nota non menziona a quali naufragi facciano riferimento questi ritrovamenti.