Turchia: il sisma, la crisi economica e le elezioni

A tre settimane dal voto c’è grande attesa in Turchia e a livello internazionale, per le elezioni presidenziali e parlamentari del prossimo 14 maggio. A cento anni della Repubblica turca i cittadini si trovano davanti ad una tornata elettorale che può rivelarsi cruciale per il loro futuro. Scegliere la continuità e continuare ad affidarsi a Recep Tayyip Erdogan e dal suo Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) da vent’anni al potere o scegliere il cambiamento proposto dalla eterogenea coalizione dei partiti di opposizione?

Il voto si prospetta come un referendum nei confronti dell’attuale Presidente al potere dal marzo 2003 . Venti anni di trasformazioni politiche, economiche, sociali oltre a passaggio, nel 2018, dal parlamentarismo a un super-presidenzialismo, che ha istituzionalizzato il ruolo dell’uomo solo al comando.

Ma proprio i cambiamenti economici - evidenziati dagli effetti della pandemia da Covid 19 -, la crescita indiscriminate delle città, uno sviluppo edilizio che ha toccato con mano le sue fragilità con il terremoto, sono i punti di deboli di Erdogan in questa campagna elettorale. Il suo consenso si è eroso soprattutto negli ultimi due anni, ed è sceso al di sotto del 50%. E non basterà forse l’accresciuto prestigio sul piano internazionale, grazie alla mediazione nel conflitto tra Russia e Ucraina, e la normalizzazione dei rapporti diplomatici con i vicini mediorientali, come le monarchie del Golfo che hanno sovvenzionato il Paese.

Il Paese ha vissuto una crisi economica profonda nel 2022, il tasso medio di inflazione è del 72,3% contro il 19,6% del 2021. Dopo mesi di impennata solo a dicembre si è registrato un calo dei prezzi al consumo, con un tasso del 64,3%, dovuto principalmente alla riduzione dei prezzi del petrolio, dalle cui importazioni la Turchia dipende ampiamente per soddisfare il proprio fabbisogno interno.

Poi c’è la tragedia terremoto che ha devastato dieci province dell’Anatolia meridionale, al confine con la Siria, provocando forse la più grave crisi umanitaria che la Turchia moderna ricordi. In un recente rapporto il governo di Ankara ne ha stimato i costi economici pari a 103, miliardi di dollari cioè il 9% del Pil turco per il 2023. Anche questa voce pesa sul risultato elettorale.

In ballo ci sono anche i 7 miliardi di euro stanziati nella Conferenza dei donatori organizzata il 20 marzo a Bruxelles.

Grande partecipazione alla “raccolta fondi”: dalla Moldova al Giappone, dagli Stati Uniti all’Albania, dall’Arabia Saudita alla Norvegia, con il contributo di tutti i 27 Paesi membri Ue (dall’Italia 17 milioni di euro aggiuntivi in assistenza umanitaria, 13 per Damasco e 4 per Ankara), partner internazionali pubblici, privati e finanziari. Sui sette miliardi di euro complessivi, 3,3 miliardi sono stati stanziati da Team Europe, di cui 1,1 direttamente dalla Commissione Europea – un miliardo per la ricostruzione in Turchia e 108 milioni di euro per l’assistenza umanitaria in Siria – e 500 milioni dalla Banca europea per gli investimenti (Bei).

Il 20 marzo l’attenzione è stata tutta sulla Turchia, ma il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha messo in chiaro che “manterremo il supporto per la popolazione siriana con la Conferenza annuale a Bruxelles il prossimo 14 giugno“, perché “nessuno deve essere lasciato indietro, dobbiamo fare donazioni generose per supportare chi ne ha bisogno”.

Dal momento dell’attivazione del “Meccanismo di protezione civile dell’Ue”, a sostegno della Turchia si sono mobilitati 21 Stati europei – Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Svezia – e in totale per Ankara sono stati stanziati 12 milioni di euro di aiuti umanitari. Per la Siria si sono mobilitati 16 Paesi europei – Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Norvegia – attraverso gli hub di Beirut e Gaziantep (Turchia) e l’Ue ha stanziato 10 milioni di euro in aiuti umanitari a Damasco per offrire un rapido soccorso alle vittime del sisma.