Tutti i 'mali' di Berlusconi: dal cuore, al menisco, al Covid, i tanti ricoveri del cavaliere

Il ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano a causa, stando alle informazioni, di una infezione non risolta, è solo l'ultimo di una lunga serie.

L'86enne ex presidente del Consiglio era stato ricoverato nel 2022 per una infezione che era stata trattata con antibiotici mentre nel 2016 aveva subito una operazione per la sostituzione della valvola aortica. Ma l'inizio delle frequentazioni ospedaliere dell'ex premier risale a molto tempo prima.

Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata al San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare, alle porte di Milano non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto.

Da quell'intervento, l'ex premier si è sottoposto a numerose altre operazioni. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, un nuovo ricovero in seguito al malore che lo colpì durante una kermesse di Forza Italia a Montecatini. Il mese successivo la partenza per Cleveland, in Ohio, dove gli è stato impiantato un pacemaker.

Al San Raffaele è stato ricoverato anche il 13 dicembre 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo Berlusconi era stato colpito sul viso da una statuetta della cattedrale scagliata da Massimo Tartaglia, successivamente processato per lesioni pluriaggravate e ritenuto incapace di intendere e volere. Più volte in seguito, a causa dei danni dell'aggressione, il cavaliere si è dovuto sottoporre a cure e interventi, incluso quello alla mandibola nel 2011.