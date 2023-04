Twitter: anche account di Papa Francesco senza "spunta blu"

La prima "vittima" ufficiale di quanto annunciato da Musk da tempo, è Papa Francesco, i suoi 18,8 milioni di follower da oggi non potranno vedere più la "spunta blu" sul suo profilo Twitter. Musk si era impegnato in precedenza a sbarazzarsi di quello che descrisse come un "sistema di signori e contadini", in cui giornalisti, celebrità e politici ricevevano un marchio che presumibilmente significava che i loro account potevano essere attendibili.

Ha invece proposto di vendere il badge blu a "chiunque paghi 8 dollari al mese", una mossa che l'anno scorso aveva detto avrebbe "democratizzato il giornalismo e potenziato la voce del popolo".

gettyimages Elon Musk twitter

Nel mondo religioso, mentre il Papa per avere la spunta blu dovrà pagare, il Dalai Lama l'ha - al momento - mantenuta. L'hanno persa, invece, il patriarca di Mosca Kirill e il leader supremo iraniano Khamenei. Anche l'ex presidente Donald Trump, riammesso sul social proprio da Musk, non ha più un account verificato.

Ce l'ha ancora, invece, la figlia Ivanka. Dalla sua creazione nel 2009, la spunta blu è diventata unelemento distintivo che ha aiutato la piattaforma a diventare un forum affidabile per i giornalisti e gli attivisti. Ma il nuovo proprietario del social media ha rivendicato che il metodo aiuterà a smascherare i profili falsi.

Ap Elon Musk