Ucraina, Kiev: "rissa con sparatoria tra soldati russi e membri Wagner"

Non si sarebbe trattato di "fuoco amico", involontario, ma di una rissa, poi degenerata in un vero e proprio conflitto a fuoco, in seno alle forze russe schierate sul campo in Ucraina: mercenari del gruppo Wagner, contro soldati russi, con vittime "da entrambe le parti". Ad affermarlo - nel suo briefing quotidiano - lo stato maggiore dell'esercito ucraino, e la notizia, che rappresenterebbe una novità nel conflitto in corso, non è stata ancora confermata da fonti certe e neutrali.